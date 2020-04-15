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15 квітня 2020, 18:13 2

Прокуратура АРК розпочала провадження через справу Росії проти Джемілєва

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15 квітня 2020, 18:13 2
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Прокуратура Автономної Республіки Крим розпочала кримінальне провадження через переслідування російським Слідкомом лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва
Фото: Picture Alliance
Прокуратура Автономної Республіки Крим розпочала кримінальне провадження через переслідування російським Слідкомом лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прокуратуру АРК.

Повідомляється, що 13 квітня 2020 року Мустафі Джемілєву незаконно висунули обвинувачення за трьома епізодами які пов’язані з подіями, що відбувались до окупації півострова: "незаконное пересечение государственной границы России (ч.3 ст.322 УК РФ); небрежное хранение огнестрельного оружия (ч. 1 ст.224 УК РФ); незаконном приобретении и хранении боеприпасов (ч.1 ст.222 УК РФ)".

У відомстві стверджують, що такі дії порушують вимоги статей 70 і 147 Конвенції про захист цивільного населення під час війни в 1949 році, оскільки ретроспективне застосування кримінального законодавство на окупованій території, шляхом переслідування особи відповідно до законодавства РФ, за події, які відбувались до початку окупації півострова є серйозним порушенням норм даної Конвенції.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв ведення війни).

"Незаконне кримінальне переслідування лідера кримськотатарського народу чергова політично вмотивована та юридично нікчемна "кримінальна справа". Вона свідчить про намагання держави-окупанта підтримувати на півострові атмосферу страху та залякування незгодних з окупацією кримчан, шляхом чергового порушення норм міжнародного гуманітарного права" - зазначив прокурор АР Крим Ігор Поночовний.


Мустафа Джемілєв Крим прокуратура АР Крим
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