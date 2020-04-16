Лікаря "Охмадиту” звинуватили у крадіжці майже мільйона гривень
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
"Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний, скориставшись безконтрольністю обліку та списання компонентів крові, обернув на свою користь 141 порцій трансфузійної рідини, що не були використані при лікуванні хворих, які потребують термінового переливання крові”, - йдеться у повідомленні.
Отриманими у такий спосіб лікарськими засобами підозрюваний розпорядився на власний розсуд.
За результатами слідства дії особи кваліфіковано за ч. ч. 1, 3 ст. 191 КК України (привласнення особою чужого майна, яке було їй ввірене). Колишньому лікарю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
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