Крым: судью, которая перешла на сторону оккупантов, обвиняют в госизмене
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генерального прокурора.
За процессуального руководства прокуратуры АР Крым завершено досудебное расследование в отношении судьи незаконно созданного "Верховного Суда Республики Крым" по факту государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины).
По данным следствия, после оккупации полуострова в 2014 году судья Апелляционного суда АР Крым, предав присягу на верность народу Украины, перешла на службу к незаконно созданных судебных органов государства-оккупанта.
Судья принимала непосредственное участие в реализации политики государства-оккупанта, которая направлена на преследование граждан Украины несогласных с оккупацией полуострова. Во время уголовного преследования проукраинских участников митинга 26 февраля 2014 года возле здания Верховной Рады АР Крым она незаконно применяла уголовно-процессуальное законодательство РФ. В течение февраля - марта 2016 года она неоднократно отказывала в удовлетворении апелляционных жалоб на незаконные решения суда о продлении мер гражданам Украины, которые принимали участие в этом митинге.
Таким образом, бывшая судья Апелляционного суда АР Крым обеспечила надлежащее функционирование незаконно созданных на оккупированной территории судебных органов, нарушила права граждан Украины на свободу и личную неприкосновенность.
Напомним, в Тернопольской области сообщили о подозрении трем преступникам, которые подделывали документы. Правоохранителями задокументировано 15 фактов изготовления и сбыта официальных документов.
Прокуратура АРК начала производство из-за преследования лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.
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