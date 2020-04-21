На Тернопільщині повідомили про підозру трьом злочинцям, які підробляли документи
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, організатор групи - мешканець Запоріжжя облаштував будинок усім необхідним для виготовлення підроблених документів з використанням голографічних захисних елементів. До цієї діяльності він залучив ще 2 місцевих мешканців. Учасники групи за допомогою соціальних мереж збували підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та посвідчення водія на території Тернопільської, Запорізької, Київської, Івано-Франківської та інших областей.
Задокументовано 15 фактів виготовлення та збуту офіційних документів, які повинні видаватись лише державними установами. Досудове розслідування триває.
Прокуратурою Тернопільської області трьом особам повідомлено про підозру у підробці документів у складі організованої злочинної групи (за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України).
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