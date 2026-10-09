00:55  09 жовтня
Ведучий Олександр Педан переніс серйозну операцію
23:55  08 жовтня
Автогаз та дизель знову дорожчають: як змінились цінники на АЗС
23:30  08 жовтня
Журналіста УП Михайла Ткача затримали у Відні
UA | RU
UA | RU
09 жовтня 2026, 08:15

На Кіровоградщині знайшли тіло зниклого безвісти чоловіка після атаки РФ

09 жовтня 2026, 08:15
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Кіровоградщини
Читайте также
на русском языке

В Олександрії Кіровоградської області кількість загиблих унаслідок російської атаки зросла до трьох

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що під час пошуково-рятувальних робіт рятувальники виявили тіло чоловіка, який вважався зниклим безвісти.

На місці ворожої атаки тривають аварійно-рятувальні роботи. Фахівці ДСНС демонтують пошкоджені конструкції, розрізають металеві елементи та розбирають завали.

Нагадаємо, зранку 7 жовтня ворог здійснив атаку на Кіровоградщину. Було відомо, що внаслідок удару загинули двоє людей, ще троє травмовані.

Вночі та зранку 7 жовтня РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні. Основні напрямки удару – Київщина, Харківщина, Полтавщина, Дніпропетровщина.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна обстріли Кіровоградська область Тіло загиблий російська армія
Росіяни атакували Запоріжжя КАБами: загинув 50-річний чоловік, серед поранених – дитина
09 жовтня 2026, 07:40
Росія атакувала Івано-Франківськ: є загиблий, виникла пожежа
09 жовтня 2026, 07:04
У Києві через російську атаку згорів склад онлайн-медіа "Бабель"
08 жовтня 2026, 13:08
Всі новини »
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
Графіки не діють: в окремих регіонах України аварійно вимикають світло
09 жовтня 2026, 09:35
Ворог ударив по передмістю Харкова: поранено трьох жінок
09 жовтня 2026, 09:11
Росія атакувала Україну 136 дронами: скільки цілей збила ППО
09 жовтня 2026, 08:59
Троє постраждалих і зникла жінка: наслідки атаки РФ на Київщині
09 жовтня 2026, 08:55
Мінус 1710 окупантів за добу: Генштаб оновив втрати армії РФ
09 жовтня 2026, 08:26
У Києві чоловік двічі вдарив товариша ножем під час застілля
09 жовтня 2026, 07:58
Росіяни атакували Запоріжжя КАБами: загинув 50-річний чоловік, серед поранених – дитина
09 жовтня 2026, 07:40
У Львові дизель-поїзд зіткнувся з електровозом: восьмеро травмованих
09 жовтня 2026, 07:17
Росія атакувала Івано-Франківськ: є загиблий, виникла пожежа
09 жовтня 2026, 07:04
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Всі публікації »
Остап Дроздов
Микола Княжицький
Віктор Шлінчак
Всі блоги »