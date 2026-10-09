На Кіровоградщині знайшли тіло зниклого безвісти чоловіка після атаки РФ
В Олександрії Кіровоградської області кількість загиблих унаслідок російської атаки зросла до трьох
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Зазначається, що під час пошуково-рятувальних робіт рятувальники виявили тіло чоловіка, який вважався зниклим безвісти.
На місці ворожої атаки тривають аварійно-рятувальні роботи. Фахівці ДСНС демонтують пошкоджені конструкції, розрізають металеві елементи та розбирають завали.
Нагадаємо, зранку 7 жовтня ворог здійснив атаку на Кіровоградщину. Було відомо, що внаслідок удару загинули двоє людей, ще троє травмовані.
Вночі та зранку 7 жовтня РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні. Основні напрямки удару – Київщина, Харківщина, Полтавщина, Дніпропетровщина.
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