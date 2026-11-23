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Російські війська завдали ударів безпілотниками по двох припаркованих автомобілях у Піщанському старостаті та промисловій території Зарічного району Сум. Транспортні засоби зазнали пошкоджень. Попередньо, обійшлося без постраждалих

Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко, передає RegioNews.

За його словами, для атак російська армія застосувала FPV-дрони на оптоволокні та безпілотники типу "Італмас".

"Два припарковані цивільні відомчі автомобілі у Піщанському старостаті та територія у промзоні Зарічного району Сум потрапили під ворожі удари FPV на оптоволокні та БПЛА типу "Італмас”. Пошкоджено транспортні засоби", — повідомив посадовець.

За попередньою інформацією, люди не постраждали. Інші наслідки російських ударів встановлюють, на місцях тривають роботи з їх ліквідації.

Нагадаємо, що у Шевченківському районі Києва внаслідок падіння уламків загорілися два автомобілі та виникла пожежа на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Також пошкоджені балкони на другому-четвертому поверхах.