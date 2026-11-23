Фото: ДСНС

У Димері на Київщині завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російської атаки, яка забрала життя 11 людей. Рятувальники працювали понад добу та змогли витягти з-під завалів сімох людей, серед них 7-річного хлопчика та 79-річну жінку, яка провела під уламками майже добу. П'ятеро постраждалих перебувають у лікарнях

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.

За словами міністра внутрішніх справ Івана Вигівського, підрозділи ДСНС фактично безперервно розбирали зруйновані конструкції, намагаючись врятувати людей.

Роботи проводили обережно, регулярно оголошуючи хвилини тиші, щоб почути можливі сигнали з-під завалів. Кілька разів рятувальникам загрожували повторні російські удари.

"На щастя, вчора вдалося врятувати зі зруйнованого будинку 7-річного хлопчика, а вночі — 79-річну жінку. Вона провела під завалами майже добу, але залишалася при свідомості. Усім постраждалим надається необхідна допомога — загалом пʼятеро людей перебувають у лікарнях під наглядом медиків", — повідомив міністр.

Водночас російська атака забрала життя 11 людей. Особи двох загиблих ще встановлюють експерти. Серед жертв — 11-річна дівчинка.

Після завершення рятувальних робіт фахівці ДСНС продовжили ліквідацію наслідків руйнувань. За словами міністра, вони вивезли понад дві тисячі тонн будівельного сміття та демонтували найбільш небезпечні конструкції.

Поліцейські залишатимуться на місці події, щоб документувати наслідки російського злочину та забезпечувати публічний порядок.

Міністр також повідомив про нові російські атаки на українські регіони. Упродовж дня під ударами перебували Вінниччина, Дніпропетровщина, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина, Житомирщина, Миколаївщина та Запоріжжя. Є загиблі й поранені серед цивільних.

Крім того, у Краматорську внаслідок атаки FPV-дрона поранення дістали четверо поліцейських. Удень росіяни також скерували ударні безпілотники на Київ.

За словами очільника МВС, усі необхідні підрозділи системи міністерства залучені до ліквідації наслідків російських обстрілів.

Нагадаємо, в селищі Димер Київської області внаслідок російської атаки зруйновано багаоповерхівку. Раніше рятувальники евакуювали дев’ятьох людей, серед них одну дитину. Ще одна дитина 2010 року народження отримала травми та була госпіталізована. Було відомо про десятьох загиблих, серед них 18-річний юнак.

Рятувальники також витягнули з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки 7-річного хлопчика. Дитина провела під уламками будинку в Димері близько 13-14 годин після російського удару.