Росія атакувала Івано-Франківськ: є загиблий, виникла пожежа
Унаслідок повітряної атаки російських військ на Івано-Франківськ загинув чоловік 1959 року народження. Через падіння уламків безпілотника виникла пожежа
Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, передає RegioNews.
За словами очільниці ОВА, 8 жовтня російські війська атакували Прикарпаття. Під час повітряної тривоги працювали сили протиповітряної оборони.
"Внаслідок атаки в Івано-Франківську загинула одна людина – чоловік 1959 року народження", – зазначила Онищук.
Також в Івано-Франківську через падіння уламків безпілотника виникла пожежа.
Нагадаємо, в Дніпропетровській області 8 жовтня російські війська понад 40 разів атакували чотири райони. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще двоє дістали поранень. Російська армія застосовувала безпілотники, артилерію та авіаційні бомби.