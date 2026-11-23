Фото ілюстративне

Вищий антикорупційний суд 23 листопада оголосив вирок чинному народному депутату Сергію Лабазюку у справі про спробу підкупу топпосадовців у сфері відновлення. Його засудили до семи років позбавлення волі. Спільник депутата, директор акціонерного товариства, отримав шість років ув'язнення

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає RegioNews.

Суд визнав обох винними за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України — пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.

Крім того, суд застосував штраф у розмірі 10,7 млн грн до акціонерного товариства та спеціальну конфіскацію неправомірної вигоди.

Вирок набуде законної сили через 30 днів із дня проголошення, якщо його не оскаржать в апеляційному порядку.

У листопаді 2023 року НАБУ і САП викрили народного депутата та директора акціонерного товариства на спробі підкупу тодішнього віцепрем'єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, а також голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма.

За даними слідства, депутат діяв за попередньою змовою з директором товариства. Вони запропонували посадовцям неправомірну вигоду за виділення 1 млрд грн додаткового фінансування робіт, які виконувало підконтрольне їм підприємство.

Розмір винагороди мав становити від 3% до 5% від суми фінансування. Згодом фігуранти передали частину коштів — 150 тисяч доларів США.

У травні 2024 року САП скерувала обвинувальний акт щодо народного депутата до суду.

Раніше ВАКС обрав Лабазюку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 40,26 млн грн. Після внесення застави депутат вийшов із СІЗО.

Нагадаємо, 21 листопада народному депутатові від фракції "За майбутнє" Сергію Лабазюку повідомили про підозру у наданні хабаря віцепрем'єр-міністру з відновлення України та голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Як повідомлялось раніше, НАБУ затримало чинного народного депутата України викрили на спробі підкупити голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма у криптовалюті Bitcoin в еквіваленті $50 тисяч.