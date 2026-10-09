В Кировоградской области нашли тело пропавшего без вести мужчины после атаки РФ
В Александрии Кировоградской области количество погибших в результате российской атаки возросло до трех
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Отмечается, что во время поисково-спасательных работ спасатели обнаружили тело мужчины, считавшегося пропавшим без вести.
На месте вражеской атаки продолжаются аварийно-спасательные работы. Специалисты ГСЧС демонтируют поврежденные конструкции, разрезают металлические элементы и разбирают завалы.
Напомним, утром 7 октября враг совершил атаку на Кировоградщину. Было известно, что в результате удара погибли два человека, еще трое травмированы.
Ночью и утром 7 октября РФ нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Основные направления удара – Киевская, Харьковская, Полтавская, Днепропетровщина.