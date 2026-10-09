23:30  08 октября
Журналиста УП Михаила Ткача задержали в Вене
00:55  09 октября
Ведущий Александр Педан перенес серьезную операцию
09:11  09 октября
Враг ударил по пригороду Харькова: ранены три женщины
UA | RU
UA | RU
09 октября 2026, 08:15

В Кировоградской области нашли тело пропавшего без вести мужчины после атаки РФ

09 октября 2026, 08:15
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Кировоградщины
Читайте також
українською мовою

В Александрии Кировоградской области количество погибших в результате российской атаки возросло до трех

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что во время поисково-спасательных работ спасатели обнаружили тело мужчины, считавшегося пропавшим без вести.

На месте вражеской атаки продолжаются аварийно-спасательные работы. Специалисты ГСЧС демонтируют поврежденные конструкции, разрезают металлические элементы и разбирают завалы.

Напомним, утром 7 октября враг совершил атаку на Кировоградщину. Было известно, что в результате удара погибли два человека, еще трое травмированы.

Ночью и утром 7 октября РФ нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Основные направления удара – Киевская, Харьковская, Полтавская, Днепропетровщина.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война обстрелы Кировоградская область Тело погибший российская армия
Россияне атаковали Запорожье КАБами: погиб 50-летний мужчина, среди раненых – ребенок
09 октября 2026, 07:40
Россия атаковала Ивано-Франковск: есть погибший, возник пожар
09 октября 2026, 07:04
В Киеве из-за российской атаки сгорел склад онлайн-медиа "Бабель"
08 октября 2026, 13:08
Все новости »
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
Имение за $2 млн и смартквартира в декларации: расследование о семье советника Нацполиции
09 октября 2026, 10:43
Авария на железной дороге во Львове: уже 14 пострадавших, десять в больницах
09 октября 2026, 10:24
На Запорожье из-за атак РФ погибли два человека, еще 18 ранены
09 октября 2026, 09:57
Графики не действуют: в отдельных регионах Украины аварийно отключают свет
09 октября 2026, 09:35
Враг ударил по пригороду Харькова: ранены три женщины
09 октября 2026, 09:11
Россия атаковала Украину 136 дронами: сколько целей сбило ПВО
09 октября 2026, 08:59
Трое пострадавших и пропавшая женщина: последствия атаки РФ на Киевщине
09 октября 2026, 08:55
Минус 1710 оккупантов за сутки: Генштаб обновил потери армии РФ
09 октября 2026, 08:26
В Киеве мужчина дважды ударил товарища ножом во время застолья
09 октября 2026, 07:58
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Все публикации »
Остап Дроздов
Николай Княжицкий
Виктор Шлинчак
Все блоги »