Фото: Нацполіція

Аварія сталась 21 листопада близько 15:00 на автодорозі М-30 між селами Лопушня та Чесники Рогатинської територіальної громади. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

68-річний водій Ford Fiesta їхав у бік Рогатина. На заокругленій ділянці дороги він виїхав на смугу зустрічного руху. Там він зіткнувся з Renault Master, за кермом якого був 46-річний чоловік. Внаслідок ДТП загинула 65-річна пасажирка Ford Fiesta.

Водія Ford Fiesta госпіталізували.

"За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, на Полтавщині автомобіль Volkswagen врізався в дерево і з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Від отриманих травм 68-річний водій загинув. Правоохоронці встановлюють обставини та причини аварії.