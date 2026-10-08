У Києві через російську атаку згорів склад онлайн-медіа "Бабель"

Фото: Facebook/Катерина Коберник

Про це повідомила головна редакторка видання Катерина Коберник, передає RegioNews.

За її словами, внаслідок пожежі згоріли павербанки, зарядні станції, кілька комп’ютерів, генератор, інша техніка та всі меблі. Також було знищено частину запасів, які редакція готувала на зиму.

Окремо Коберник зазначила, що серед знищеного майна був MacBook, який планували передати військовим із підрозділу "Шершні Довбуша". Ноутбук мали відправити разом із ще одним, однак не встигли цього зробити.

У "Бабелі" розглядають можливість подати заяву до Міжнародного реєстру збитків для офіційної фіксації завданої шкоди.

Як відомо, вночі та зранку 7 жовтня РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні. Основні напрямки удару – Київщина, Харківщина, Полтавщина, Дніпропетровщина.

Нагадаємо, 8 вересня російські війська завдали удару безпілотником по бізнес-центру в Солом’янському районі Києва, де розташована студія телеу "Ми – Україна". Атака відбулася просто посеред дня, коли журналісти працювали в ефірі. Поранення дістали щонайменше п'ятеро людей.