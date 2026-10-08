00:35  08 жовтня
Росіяни атакували бізнес дружини Дмитра Кулеби
10:21  08 жовтня
На Львівщині зіткнулися Kia та мікроавтобус: загинула водійка
11:26  08 жовтня
У Києві дрон влучив у чотириповерхову будівлю магазину
UA | RU
UA | RU
08 жовтня 2026, 13:08

У Києві через російську атаку згорів склад онлайн-медіа "Бабель"

08 жовтня 2026, 13:08
Читайте также на русском языке
Фото: Facebook/Катерина Коберник
Читайте также
на русском языке

Унаслідок російського обстрілу Києва 7 жовтня повністю знищено склад із майном онлайн-медіа "Бабель"

Про це повідомила головна редакторка видання Катерина Коберник, передає RegioNews.

За її словами, внаслідок пожежі згоріли павербанки, зарядні станції, кілька комп’ютерів, генератор, інша техніка та всі меблі. Також було знищено частину запасів, які редакція готувала на зиму.

Окремо Коберник зазначила, що серед знищеного майна був MacBook, який планували передати військовим із підрозділу "Шершні Довбуша". Ноутбук мали відправити разом із ще одним, однак не встигли цього зробити.

У "Бабелі" розглядають можливість подати заяву до Міжнародного реєстру збитків для офіційної фіксації завданої шкоди.

Як відомо, вночі та зранку 7 жовтня РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні. Основні напрямки удару – Київщина, Харківщина, Полтавщина, Дніпропетровщина.

Нагадаємо, 8 вересня російські війська завдали удару безпілотником по бізнес-центру в Солом’янському районі Києва, де розташована студія телеу "Ми – Україна". Атака відбулася просто посеред дня, коли журналісти працювали в ефірі. Поранення дістали щонайменше п'ятеро людей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Київ збитки російська армія Бабель
Удар по автобусах у Краматорську: кількість загиблих зросла до 30
08 жовтня 2026, 12:51
На Харківщині рятувальники дістали з-під завалів 75-річну жінку
08 жовтня 2026, 12:25
У Києві дрон влучив у чотириповерхову будівлю магазину
08 жовтня 2026, 11:26
Всі новини »
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
Удар по автобусах у Краматорську: кількість загиблих зросла до 30
08 жовтня 2026, 12:51
На Харківщині рятувальники дістали з-під завалів 75-річну жінку
08 жовтня 2026, 12:25
Рубіо: завершення війни РФ проти України шляхом переговорів наразі недосяжне
08 жовтня 2026, 11:49
У Києві дрон влучив у чотириповерхову будівлю магазину
08 жовтня 2026, 11:26
У Краматорську РФ вдарила по рейсовому автобусу: 12 людей загинули
08 жовтня 2026, 11:18
Український бурштин видавали за литовський: за кордон вивезли понад 4,7 тонни
08 жовтня 2026, 10:54
У Києві та області запровадили екстрені відключення світла
08 жовтня 2026, 10:39
На Львівщині зіткнулися Kia та мікроавтобус: загинула водійка
08 жовтня 2026, 10:21
Росія запустила по Україні 142 дрони: є влучання на семи локаціях
08 жовтня 2026, 09:56
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Всі публікації »
Остап Дроздов
Микола Княжицький
Віктор Шлінчак
Всі блоги »