Росіяни атакували Запоріжжя КАБами: загинув 50-річний чоловік, серед поранених – дитина

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Уранці 9 жовтня російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Унаслідок удару загинув 50-річний чоловік, ще семеро людей дістали поранення, серед них – дитина

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, російські авіабомби влучили поблизу кількох багатоповерхових житлових будинків. Унаслідок атаки пошкоджено фасади та вікна будівель, також загорілися автомобілі.

Спочатку повідомлялося про двох поранених – жінку та чоловіка, які дістали легкі травми. Згодом кількість постраждалих зросла до семи осіб.

Внаслідок удару житлові будинки зазнали руйнувань і пошкоджень. На місцях працюють відповідні служби.

Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, напередодні внаслідок повітряної атаки російських військ на Івано-Франківськ загинув чоловік 1959 року народження. Через падіння уламків безпілотника виникла пожежа.