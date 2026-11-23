Фото: Офіс Генерального прокурора

Господарський суд Волинської області задовольнив усі чотири позови Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону щодо повернення державі майже 90 гектарів земель прикордонної смуги. Їхня загальна вартість становить близько 176 млн грн

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Йдеться про земельні ділянки у Ковельському районі Волинської області, які призначені для охорони державного кордону, однак незаконно перейшли у комунальну власність.

За даними прокуратури, у 2019–2020 роках Держгеокадастр передав ці землі територіальним громадам. Згодом відповідні рішення про їх прийняття у комунальну власність ухвалили селищні ради.

Однак ці ділянки належать до земель оборони. Законодавство передбачає, що двокілометрова смуга вздовж державного кордону з Росією та Білоруссю призначена для облаштування прикордонної інфраструктури й використання підрозділами Державної прикордонної служби України.

Передавати такі землі у комунальну власність заборонено.

Для усунення порушень і захисту інтересів держави прокурори звернулися до суду з чотирма позовами. Суд задовольнив їх усі. Таким чином, державі мають повернути майже 90 га земель оборони загальною вартістю близько 176 млн грн.

Нагадаємо, раніше у Києві викрили приватного нотаріуса та її спільників, які у шахрайський спосіб зняли понад 1 млн гривень з рахунків померлих осіб.