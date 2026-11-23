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Про це повідомляє прокуратура Одеської області, передає RegioNews.

Правоохоронці з'ясували, що з липня 2024 року по грудень 2025 року чоловік систематично спілкувався в месенджері із представником російських спецслужб. В результаті він погодився на них працювати.

За цей час завербований чоловік передав понад 40 точних географічних координат об’єктів на території Одеського району. Зокрема, йдеться про розташування засобів РЕБ, переміщення військової авіації, роботу ППО, підрозділів Сил оборони.

Також він готував вчитення теракту. Він шукав приміщення, яке використовували військовослужбовці. Вивчав систему охорони, транспортні засоби, які заїжджають на територію, та особливо цікавився автомобілем одного з військових.

Наразі чоловік перебуває під вартою.

Нагадаємо, у Харкові правоохоронці затримали двох агентів російських спецслужб, які готували теракт проти українських військових. Йдеться про 25-річного харків’янина та його неповнолітню спільницю, яких завербували представники РФ.