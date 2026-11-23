Двоє загиблих і троє поранених: Росія понад 40 разів атакувала Дніпропетровщину
Російські війська протягом 23 листопада понад 40 разів атакували шість районів Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Загинули двоє людей, ще троє дістали поранень
Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, передає RegioNews.
На Нікопольщині під російськими ударами перебували райцентр, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Пошкоджені багатоквартирні й приватні будинки, складське приміщення, автомобілі та інфраструктура.
Унаслідок атак загинули двоє людей. Ще дві жінки віком 67 та 68 років дістали поранень. Вони лікуватимуться амбулаторно.
У Підгородненській громаді Дніпровського району пошкоджені приватні будинки, гараж та інфраструктура.
У Павлограді внаслідок обстрілів пошкоджені гаражі, автомобіль та автокран. Також виникла пожежа.
У Софіївській громаді Криворізького району загорілися автозаправна станція та вантажівка. Поранення дістав 63-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно.
У Шахтарській та Дубовиківській громадах Синельниківського району пошкоджені автомобілі. У місті Самар також зайнялася автівка.
Нагадаємо, що раніше війська завдали ударів безпілотниками по двох припаркованих автомобілях у Піщанському старостаті та промисловій території Зарічного району Сум. Транспортні засоби зазнали пошкоджень. Попередньо, обійшлося без постраждалих.