Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська протягом 23 листопада понад 40 разів атакували шість районів Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Загинули двоє людей, ще троє дістали поранень

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, передає RegioNews.

На Нікопольщині під російськими ударами перебували райцентр, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Пошкоджені багатоквартирні й приватні будинки, складське приміщення, автомобілі та інфраструктура.

Унаслідок атак загинули двоє людей. Ще дві жінки віком 67 та 68 років дістали поранень. Вони лікуватимуться амбулаторно.

У Підгородненській громаді Дніпровського району пошкоджені приватні будинки, гараж та інфраструктура.

У Павлограді внаслідок обстрілів пошкоджені гаражі, автомобіль та автокран. Також виникла пожежа.

У Софіївській громаді Криворізького району загорілися автозаправна станція та вантажівка. Поранення дістав 63-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно.

У Шахтарській та Дубовиківській громадах Синельниківського району пошкоджені автомобілі. У місті Самар також зайнялася автівка.

Нагадаємо, що раніше війська завдали ударів безпілотниками по двох припаркованих автомобілях у Піщанському старостаті та промисловій території Зарічного району Сум. Транспортні засоби зазнали пошкоджень. Попередньо, обійшлося без постраждалих.