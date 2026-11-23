Фото: Нацполіція

Від початку повномасштабного вторгнення Росії поліція зафіксувала 325 випадків ураження підприємств з іноземним капіталом у 18 областях України та Києві. Найбільше таких атак було на Київщині, Херсонщині та Дніпропетровщині. Деякі виробництва російські війська атакували неодноразово

Про це в коментарі Укрінформу повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе, передає RegioNews.

"Від початку повномасштабного вторгнення зафіксовано 325 випадків ураження об’єктів підприємств з іноземним капіталом у 18 областях і Києві. Найбільше — на Київщині, Херсонщині та Дніпропетровщині", — сказав він.

За словами Цуцкірідзе, попри постійні російські обстріли міжнародні компанії продовжують працювати в Україні, відновлюють виробничі потужності та зберігають робочі місця. Водночас одне із завдань правоохоронців — задокументувати завдані збитки, зібрати доказову базу для притягнення Росії до відповідальності та майбутніх репарацій.

"Лише на Київщині за окремими задокументованими епізодами йдеться про десятки мільйонів гривень збитків. Але це часткові дані: за більшістю випадків остаточних сум ще немає", — зауважив керівник Нацполіції.

Він пояснив, що огляд великого підприємства та фіксація доказів можуть тривати десятки годин. До роботи залучають слідчих, криміналістів і вибухотехніків. Вони обстежують територію, описують пошкодження виробничих цехів, складів та обладнання, а також вилучають уламки боєприпасів.

При цьому документувати наслідки атак доводиться в умовах небезпеки повторних ударів.

"Це небезпечна робота серед руїн, коли зберігається загроза нового удару. Наприклад, 5 січня завод Bunge у Дніпрі повторно атакували трохи більш ніж через годину після першого влучання. Тому ризик для людей, які допомагають постраждалим і документують наслідки, цілком реальний", — наголосив Цуцкірідзе.

За його словами, правоохоронці мають встановити послідовність ударів і визначити, які саме руйнування спричинив кожен із них. Як приклади повторних атак він навів фабрику Mondelez у Тростянці на Сумщині та виробничий комплекс "Сандора" на Миколаївщині.

"Фабрика після руйнувань 2022 року відновила виробництво шоколаду та печива, проте цьогоріч знову зазнала атак, під час яких постраждали працівники. Наслідки липневого удару по "Сандорі” документували слідчі спеціалізованого підрозділу з розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту. У серпні підприємство знову атакували", — поінформував очільник Нацполіції.

Окремо слідчі збирають документи, необхідні для обґрунтування майбутніх вимог про компенсацію. Зокрема, встановлюють право власності на майно, його стан до обстрілу та масштаби руйнувань, залучають документацію підприємств і експертні висновки.

Цуцкірідзе наголосив, що міжнародні компанії продовжують відновлювати пошкоджені виробництва, ремонтувати цехи та замінювати обладнання. Тому важливо зберегти докази завданої шкоди, які надалі зможуть використати під час розслідувань і для вимог про відшкодування збитків.

Нагадаємо, у ніч на 21 листопада ворожі війська атакували цивільне підприємство в Рівненській області. Внаслідок атаки зруйнована будівля, виникла пожежа.