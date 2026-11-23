Росіяни вдарили по дачному кооперативу в Запоріжжі: є поранений
У Космічному районі Запоріжжя внаслідок російської авіаційної атаки пошкоджено дачний кооператив. Поранення дістала одна людина. На місці влучання виникла пожежа
Про це повідомив виконувач обов’язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін, передає RegioNews.
"Росіяни вдарили по дачному кооперативу в Космічному районі Запоріжжя. Внаслідок атаки пошкоджено господарську будівлю, виникла пожежа",— написав він.
За попередньою інформацією, внаслідок удару поранена одна людина.
Нагадаємо, що 23 листопада російські війська завдали удару по Вознесенівському району Запоріжжя. Внаслідок атаки загинули троє людей.
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