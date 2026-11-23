Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю

Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну

19 жовтня 2026

Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів

На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...