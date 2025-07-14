На Сумщині російський дрон влучив у навчальний заклад: є поранені
Сьогодні, 14 липня, ворожий БпЛА атакував один із навчальних закладів на території Сумської громади
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок удару є поранені.
Також пошкоджено будівлі. На місці працюють екстрені служби. Деталі та масштаби руйнувань з'ясовують.
Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська здійснили понад 90 обстрілів по 32 населених пунктах у 14 територіальних громадах Сумщини. Внаслідок атак загинули троє мирних жителів, ще десятеро осіб зазнали поранень
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