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Дитина 2023 року народження випала з вікна четвертого поверху

Про це повідомляє Головне Управління ДСНС України у Дніпропетровській області, передає RegioNews.

У місті Покров Нікопольського району сталася надзвичайна подія - з вікна четвертого поверху житлової п’ятиповерхівки випала малолітня дитина. Інцидент трапився 10 липня близько дев’ятої години ранку на вулиці Соборній. До Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про падіння дитини з висоти, після чого на місце події оперативно виїхали рятувальники.

По прибуттю надзвичайники встановили, що з вікна квартири на четвертому поверсі випала дівчинка, яка народилася у 2023 році. Співробітники ДСНС надали допомогу малечі - дівчинку обережно поклали на ноші та транспортували до карети екстреної медичної допомоги.

За попередніми даними, у дитини діагностовано перелом руки. Її госпіталізували до медичного закладу для подальшого обстеження та лікування. Інформація щодо обставин інциденту уточнюється.

До рятувальних робіт було залучено п’ять фахівців ДСНС і одну одиницю спеціалізованої пожежно-рятувальної техніки. Обставини падіння дитини з’ясовують правоохоронці.

Раніше повідомлялося, в Одесі 7-річний хлопчик випав із вікна багатоповерхівки.