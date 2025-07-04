На Львівщині чоловік наштрикнувся на паркан і звисав головою донизу

фото: ДСНС України у Львівській області

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Львівській області, передає RegioNews.

Виявилося, що на вулиці Руданського на металевій огорожі висотою 1,5 метра застряг чоловік. Місцевий житель проштрикнув ногу металевими конструкціями паркану, зачепився за них і звисав головою донизу. Рятувальникам довелося відрізати частину огорожі, щоб вивільнити потерпілого.

"Травмованого чоловіка, 1970 року народження, у важкому стані медики госпіталізували до Кам’янка-Бузької центральної районної лікарні", – повідомили в ДСНС.