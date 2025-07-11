В Кропивницком подросток упал с дамбы на бетон
Несчастный случай произошел вечером 9 июля в Парке Победы в Кропивницком. Подростка забрала "скорая"
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Кировоградской области, передает RegioNews.
Оказалось, что во время отдыха на берегу реки Сугоклия парень травмировался из-за падения с дамбы на цемент.
"Травмированного положили на носилки, подняли с цементного основания на берег и передали работникам скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.
Сейчас парень находится под наблюдением медиков.
Напомним, ранее с крыши торгово-развлекательного центра "Киев" в Полтаве упал 19-летний парень.
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