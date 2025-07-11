В Кропивницком подросток упал с дамбы на бетон

фото: ГСЧС Украины в Кировоградской области

Несчастный случай произошел вечером 9 июля в Парке Победы в Кропивницком. Подростка забрала "скорая"

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Кировоградской области, передает RegioNews.

Оказалось, что во время отдыха на берегу реки Сугоклия парень травмировался из-за падения с дамбы на цемент.

"Травмированного положили на носилки, подняли с цементного основания на берег и передали работникам скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.

Сейчас парень находится под наблюдением медиков.