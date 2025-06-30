В пруду на Кировоградщине обнаружили тело молодой женщины

фото: ГСЧС Украины в Кировоградской области

В пятницу, 27 июня, в пруду в поселке Александрийское Александрийского района утонула женщина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Кировоградской области.

Местные жители проинформировали чрезвычайников об утопленнице в водоеме.

"Прибыв на место происшествия, спасатели александрийской пожарно-спасательной части изъяли из воды тело женщины 1995 г.р.", - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают причину и обстоятельства гибели женщины.