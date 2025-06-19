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19 червня 2025, 18:40

Вибухи на Кіровоградщині: цивільних попередили про вечірні навчання ЗСУ

19 червня 2025, 18:40
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Сьогодні та завтра Сили оборони України проводитимуть вечірні тактичні навчання в Олександрійському районі. Місцеві мешканці чутимуть гучні вибухи та постріли

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає RegioNews.

"19 та 20 червня, з 19.00 до 24.00 в Олександрійському районі проводитимуться тактичні навчання", — йдеться у повідомленні.

Андрій Райкович закликав жителів Кіровоградщини зберігати спокій.

Нагадаємо, у ніч на 19 червня росіяни атакували Україну 104-ма ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО знешкодили 88 ворожих БпЛА.

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