Вибухи на Кіровоградщині: цивільних попередили про вечірні навчання ЗСУ
Сьогодні та завтра Сили оборони України проводитимуть вечірні тактичні навчання в Олександрійському районі. Місцеві мешканці чутимуть гучні вибухи та постріли
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає RegioNews.
"19 та 20 червня, з 19.00 до 24.00 в Олександрійському районі проводитимуться тактичні навчання", — йдеться у повідомленні.
Андрій Райкович закликав жителів Кіровоградщини зберігати спокій.
Нагадаємо, у ніч на 19 червня росіяни атакували Україну 104-ма ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО знешкодили 88 ворожих БпЛА.
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