Взрывы на Кировоградщине: гражданских предупредили о вечерних учениях ВСУ
Сегодня и завтра Силы обороны Украины будут проводить вечерние тактические учения в Александрийском районе. Местные жители будут слышать громкие взрывы и выстрелы
Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает RegioNews.
"19 и 20 июня, с 19.00 до 24.00 в Александрийском районе будут проводиться тактические учения", - говорится в сообщении.
Андрей Райкович призвал жителей Кировоградщины сохранять спокойствие.
Напомним, в ночь на 19 июня россияне атаковали Украину 104 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО обезвредили 88 вражеских БпЛА.
СБУ разоблачила агента РФ, который помогал врагу готовить удар по ракетным комплексам "Нептун"Все новости »
19 июня 2025, 10:13В Киевской области произошел взрыв: мужчину госпитализировали с ожогами - что было причиной
18 июня 2025, 21:45В армии острая нехватка людей, нужны изменения: Бутусов объяснил, почему мобилизовался в пехоту
18 июня 2025, 13:55
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
18 июня 2025
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными
17 июня 2025
Скандал вокруг Сердючки. Что делать с Данилко и его "Дольче габбаной"
Такие проблемы рано или поздно должны были вылезти наружу, и число их после войны будет только расти
13 июня 2025
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Страна-оккупант может только порадовать потрепанное самолюбие шовинистической части общества
В ТЦК во Львовской области умер мужчина
19 июня 2025, 19:30Украина готовит первое женское подразделение ПВО, которое будет сбивать "шахеды"
19 июня 2025, 19:07В Полтавской области чиновника ОВА и его заместителя поймали на взятке
19 июня 2025, 18:31Оккупанты уничтожили дом культуры в селе на Херсонщине: фото
19 июня 2025, 18:10На скамейке отдохнуть не удалось: на Днепропетровщине мужчину ограбил 16-летний юноша
19 июня 2025, 18:00На Львовщине столкнулись легковушка и грузовик: пострадала женщина
19 июня 2025, 17:35У них нет ничего: Порошенко призвал суд отменить санкции против него
19 июня 2025, 17:20Жителей Запорожья призывают присоединяться к борьбе с опасным растением
19 июня 2025, 16:58В Киевской области поезд сбил 42-летнего мужчину: машинист не успел затормозить
19 июня 2025, 16:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Все блоги »