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19 июня 2025, 18:40

Взрывы на Кировоградщине: гражданских предупредили о вечерних учениях ВСУ

19 июня 2025, 18:40
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Сегодня и завтра Силы обороны Украины будут проводить вечерние тактические учения в Александрийском районе. Местные жители будут слышать громкие взрывы и выстрелы

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает RegioNews.

"19 и 20 июня, с 19.00 до 24.00 в Александрийском районе будут проводиться тактические учения", - говорится в сообщении.

Андрей Райкович призвал жителей Кировоградщины сохранять спокойствие.

Напомним, в ночь на 19 июня россияне атаковали Украину 104 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО обезвредили 88 вражеских БпЛА.

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