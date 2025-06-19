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Сегодня и завтра Силы обороны Украины будут проводить вечерние тактические учения в Александрийском районе. Местные жители будут слышать громкие взрывы и выстрелы

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает RegioNews.

"19 и 20 июня, с 19.00 до 24.00 в Александрийском районе будут проводиться тактические учения", - говорится в сообщении.

Андрей Райкович призвал жителей Кировоградщины сохранять спокойствие.