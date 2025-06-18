На Київщині стався вибух: чоловіка госпіталізували з опіками - що було причиною
На Київщині в одному з гаражів стався вибух. Вибух пролунав тоді, коли чоловік ремонтував авто
Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.
Інцидент стався зранку 18 червня в місті Біла Церква на території приватного будинку. Чоловік ремонтував автомобіль у гаражі. В якийсь момент він скористався запальничкою, після чого стався вибух. При цьому загоряння не було. Попередньо, причиною став витік газу з газобалонного обладнання.
Внаслідок вибуху пошкодився гараж. Чоловіка госпіталізували з опіками.
"Поліцейські Київщини закликають громадян суворо дотримуватися правил пожежної безпеки та бути уважними під час використання газового обладнання. Бережіть себе та близьких", - кажуть правоохоронці.
Нагадаємо, раніше на Миколаївшині внаслідок вибуху постраждав 11-річний хлопчик. Вибух стався в гаражі, де здетонував електродетонатор. Вибуховий пристрій відправили на експертизу. У дитини діагностували у підлітка множинні поранення тулуба та кисті руки, зокрема, травматичну ампутацію пальців.