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На Київщині в одному з гаражів стався вибух. Вибух пролунав тоді, коли чоловік ремонтував авто

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

Інцидент стався зранку 18 червня в місті Біла Церква на території приватного будинку. Чоловік ремонтував автомобіль у гаражі. В якийсь момент він скористався запальничкою, після чого стався вибух. При цьому загоряння не було. Попередньо, причиною став витік газу з газобалонного обладнання.

Внаслідок вибуху пошкодився гараж. Чоловіка госпіталізували з опіками.

"Поліцейські Київщини закликають громадян суворо дотримуватися правил пожежної безпеки та бути уважними під час використання газового обладнання. Бережіть себе та близьких", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Миколаївшині внаслідок вибуху постраждав 11-річний хлопчик. Вибух стався в гаражі, де здетонував електродетонатор. Вибуховий пристрій відправили на експертизу. У дитини діагностували у підлітка множинні поранення тулуба та кисті руки, зокрема, травматичну ампутацію пальців.