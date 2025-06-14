Військовий з Кіровоградщини заявив про побиття та знущання у підрозділі

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на suspilne.media.

Про побиття і знущання з підлеглих у 57-й окремій мотопіхотній бригаді розповів журналістам військовослужбовець Руслан. Чоловік родом з Кіровоградської області. З міркувань безпеки попросив не називати його прізвище. Він надав фотодокази насилля у бригаді.

Побиття командуванням військовослужбовців в підрозділі заперечили й назвали дискредитацією ЗСУ.

Зі слів Руслана, побиття у бригаді, за наказом командування, відбувались з травня 2024 року по січень 2025-го.

Фото надав військовослужбовець Руслан

"Побачив, як далі б’ють хлопців, вони побиті, є відеозаписи. В нас був випадок, коли хлопцю з військової поліції машину спалили, бо він хлопців постійно б’є. Тому наступного дня, як тільки стемніло я розвернувся і пішов. Тому що мені почали надходити погрози, бо я в СЗЧ був. Вирішили мене провчити, один підійшов і сказав: "Я тебе заріжу". Багато хто з хлопців говорили, що замполіт до мене підсилає, щоб мене провчили за СЗЧ", - повідомив Руслан.

Нагадаємо, на Кіровоградщині судитимуть інструктора, який побив військовослужбовця на полігоні.