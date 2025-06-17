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17 червня 2025, 19:27

Ветеран штурмової бригади "Лють" зайняв нову посаду у поліції Буковини

17 червня 2025, 19:27
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фото: Національна поліція України
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Колишній боєць Об'єднаної штурмової бригади Нацполіції "Лють" Михайло Іванович отримав нове призначення

Про це повідомляють у Національный поліції України, передає RegioNews.

Тепер він працює помічником керівника поліції Буковини з питань, що стосуються ветеранів. На новій посаді Михайло займатиметься питаннями адаптації та соціальної підтримки колишніх військовослужбовців, а також сприятиме їхній реінтеграції після служби.

Під час повномасштабного вторгнення Михайло захищав Україну на Донецькому напрямку. Один із бойових виходів закінчився для нього важким пораненням. Мінно-вибухова травма призвела до ампутації ноги. Після лікування та реабілітації, зокрема й за кордоном, він отримав сучасний протез у США.

Повернувшись до активного життя, Михайло не залишив службу. Він продовжив допомагати, працюючи оператором лінії "102". Тепер, маючи особистий досвід як на фронті, так і в тилу, він став на захист прав та інтересів своїх побратимів уже в новому статусі.

Раніше повідомлялося, що Зеленський подав до Ради кандидатуру нового генпрокурора.

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ветеран допомога реінтеграція Буковина поліція поранення
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