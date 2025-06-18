фото: Телеграмм/Труха

В центре Кропивницкого произошел резонансный инцидент - молодой человек ударил женщину в общественном месте

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

Событие произошло 17 июня в одном из городских скверов. Видео, на котором зафиксирован момент нападения, быстро распространилось соцсетями.

Как сообщила представитель областной полиции Виталина Бевзенко, правоохранители уже установили личность нападающего. Им оказался житель области 2003 года рождения. Его действия квалифицировали как хулиганские согласно части первой статьи 296 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает несколько видов наказания. В частности, правонарушителю грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен или ограничение свободы сроком до 5 лет.

Расследование продолжается. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента и причины, которые могли стать толчком к агрессивному поведению молодого человека.

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