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10 червня 2025, 16:12

Вічна пам’ять Героям: у Кропивницькому віддали шану захисникам України

10 червня 2025, 16:12
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Фото: Кропивницька міська рада.
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10 червня у Кропивницькому віддали останню шану двом героям: Ростиславу Літовкіну та Олександру Бескіду, які загинули на фронті, захищаючи Україну

Про це повідомляє Кропивницька міська рада, передає RegioNews.

Місто схилило голови перед пам’яттю солдатів Ростислава Літовкіна та Олександра Бескіда, які віддали життя, захищаючи Україну від російської агресії.

Ростислав Літовкін народився у Кропивницькому в 1996 році. Дитинство провів у Херсоні, а доросле життя — між Харковом і рідним містом. Працював у сфері обслуговування, був відповідальним і працьовитим. У 2022 році через ракетний обстріл змушений був разом із родиною покинути Харків. У Кропивницькому швидко адаптувався та знову почав працювати. Наприкінці 2024 року вступив до лав ЗСУ. Служив розвідником-сапером у 79-й десантно-штурмовій бригаді. Загинув 30 травня 2025 року поблизу Зеленого Кута на Донеччині. Йому було 28 років. Без Ростислава залишилися батьки, брат, сестра, тітка та бабусі.

Олександр Бескід родом із Жовтих Вод, що на Дніпропетровщині

Його дитинство минуло в селищі Смоліне на Кіровоградщині. Після училища працював зварювальником у будівельній сфері. Понад десять років віддав роботі у будмонтажному управлінні, де зарекомендував себе як висококласний фахівець. У липні 2024 року пішов на фронт. Служив старшим стрільцем на Донецькому напрямку. Загинув 10 вересня 2024 року біля Красногорівки. Тривалий час вважався зниклим безвісти, однак ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Йому було 52 роки. У загиблого залишилися дружина, троє дітей, п’ятеро внуків та сестра.

Обидва захисники були щирими, людяними та відданими родині. Їхні імена назавжди залишаться в пам’яті рідних, друзів і всієї громади.

Нагадаємо, у Львові презентували оновлений проєкт Меморіального комплексу для військових поховань.

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