Фото: Кропивницкий городской совет.

10 июня в Кропивницком провели в последний путь двух героев: Ростислава Литовкина и Александра Бескида, погибших на фронте, защищая Украину

Об этом сообщает Кропивницкий городской совет, передает RegioNews.

Город склонил головы перед памятью солдат Ростислава Литовкина и Александра Бескида, отдавших жизнь, защищая Украину от российской агрессии.

Ростислав Литовкин родился в Кропивницком в 1996 году. Детство провел в Херсоне, а взрослую жизнь между Харьковом и родным городом. Работал в сфере обслуживания, был ответственным и трудолюбивым. В 2022 году из-за ракетных обстрелов вынужден был вместе с семьей покинуть Харьков. В Кропивницком быстро адаптировался и снова начал работать. В конце 2024 года вступил в ряды ВСУ. Служил разведчиком-сапером в 79-й десантно-штурмовой бригаде. Погиб 30 мая 2025 года вблизи Зеленого Кута Донецкой области. Ему было 28 лет. Без Ростислава остались родители, брат, сестра, тетя и бабушки.

Александр Бескид родом из Желтых Вод на Днепропетровщине

Его детство прошло в поселке Смолино Кировоградской области. После училища работал сварщиком в строительной сфере. Более десяти лет отдал работе в строймонтажном управлении, где зарекомендовал себя высококлассным специалистом. В июле 2024 ушел на фронт. Служил старшим стрелком на Донецком направлении. Погиб 10 сентября 2024 года возле Красногорьевки. Долгое время считалось пропавшим без вести, однако ДНК-экспертиза подтвердила его гибель. Ему было 52 года. У погибшего остались жена, трое детей, пятеро внуков и сестра.

Оба защитника были искренними, человечными и преданными семье. Их имена навсегда останутся в памяти родных, друзей и всего общества.

Напомним, во Львове презентовали обновленный проект Мемориального комплекса для военных захоронений .