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30 травня 2025, 17:52

У Львові презентували оновлений проєкт Меморіального комплексу для військових поховань

30 травня 2025, 17:52
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фото: Андрій Садовий
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У п’ятницю, 30 травня у Львові презентували оновлений проєкт Меморіального комплексу військових поховань, над яким рік працювали архітектори разом з родинами полеглих, громадськістю та спеціалістами

Про це повідомив у Телеграмі міський голова Львова Андрій Садовий, передає RegioNews.

Комплекс складатиметься з кількох елементів: церемоніальної зони, простору поховань, Стіни памʼяті з іменами та портретами загиблих і тих, кого не вдалося поховати. Буде й колумбарій, а поруч невелика водойма — як символ спокою та плинності життя. Передбачена також дзвіниця.

Центральним монументом стане янгол, витесаний у камені. Він проявляється лише тоді, коли на нього падає світло.

Нагадаємо, наприкінці квітня у Львові відкрили Алею пам’яті Героїв-прикордонників.

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