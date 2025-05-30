У Львові презентували оновлений проєкт Меморіального комплексу для військових поховань

фото: Андрій Садовий

У п’ятницю, 30 травня у Львові презентували оновлений проєкт Меморіального комплексу військових поховань, над яким рік працювали архітектори разом з родинами полеглих, громадськістю та спеціалістами

Про це повідомив у Телеграмі міський голова Львова Андрій Садовий, передає RegioNews.

Комплекс складатиметься з кількох елементів: церемоніальної зони, простору поховань, Стіни памʼяті з іменами та портретами загиблих і тих, кого не вдалося поховати. Буде й колумбарій, а поруч невелика водойма — як символ спокою та плинності життя. Передбачена також дзвіниця.

Центральним монументом стане янгол, витесаний у камені. Він проявляється лише тоді, коли на нього падає світло.

Нагадаємо, наприкінці квітня у Львові відкрили Алею пам’яті Героїв-прикордонників.