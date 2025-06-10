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10 червня 2025, 13:03

Жителька Одеси через образу підпалила будинок коханого

10 червня 2025, 13:03
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У Хаджибейському районі Одеси жінка підпалила будинок свого коханого, розлючена після сварки

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області, передає RegioNews.

Пожежу помітили перехожі, які одразу викликали вогнеборців. Рятувальники оперативно ліквідували займання та запобігли поширенню вогню на сусідні споруди.

За результатами досудового розслідування поліція встановила, що пожежу спричинила 38-річна місцева жінка. Вона проникла до будинку 37-річного чоловіка через відчинене вікно та підпалила ковдру на ліжку.

За її словами, вона довгий час зустрічалася з чоловіком, однак після чергової сварки вирішила помститися таким чином. На момент пожежі в будинку проводився ремонт, тому ніхто не постраждав.

Вогонь знищив внутрішнє майно і пошкодив несучі конструкції будівлі. Збитки наразі оцінюються експертами. Жінці повідомлено про підозру за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України — умисне знищення майна шляхом підпалу з особливо великими збитками. Вона перебуває під нічним домашнім арештом.

За скоєне їй загрожує до десяти років ув’язнення.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури Одеси.

Раніше повідомлялося про масштабну пожежу у Дніпрі: з палаючого будинку врятували людину.

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