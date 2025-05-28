Росіяни атакували підприємство на Кіровоградщині: поранені 3 цивільних

ілюстративне фото: ДСНС України

У середу, 28 травня, російська армія завдала удару по Кіровоградщині. Через обстріли постраждали мирні жителі

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає RegioNews.

"У Світловодську атаковане одне з промислових підприємств. Пожежу вже локалізовано. Станом на зараз відомо про трьох травмованих", — йдеться в повідомленні.

Через ворожий удар пошкоджені 76 приватних та один девятиповерховий житловий будинок. Наразі наслідки атаки РФ уточнюються.

Нагадаємо, 28 травня російські війська завдали удару безпілотниками по Харківщині, у результаті чого постраждали мирні мешканці.