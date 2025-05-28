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28 травня 2025, 06:40

На Київщині поблизу залізниці знайшли уламки російської ракети

28 травня 2025, 06:40
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фото: Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС
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Днями у Київській області біля залізничної колії виявили залишки російської крилатої ракети Х-101

Про це повідомляє Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України, передає RegioNews.

"Фахівці встановили, що знайдені предмети ― це безпечні залишки крилатої російської ракети Х-101", ― йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, днями на Київщині на подвір’я приватного будинку впала російська крилата ракета Х-101.

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