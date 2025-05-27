На Сумщині російська авіабомба влучила біля цивільного авто, в якому їхала сім'я з дитиною

ілюстративне фото: ДСНС України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Сумської обласної прокуратури.

За матеріалами слідства, близько 11:20 окупанти скинули керовану авіаційну бомбу на цивільну інфраструктуру Охтирської громади.

"Внаслідок атаки ворога поранено 44-річного чоловіка, його 41-річну дружину та їх 17-річну доньку, які їхали в транспортному засобі", — йдеться в повідомленні.

Слідчі проводять досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів.

Нагадаємо, 26 травня окупанти вдарили касетними боєприпасами по селу на Сумщині. Загинула одна людина, ще двоє — поранені.