На Сумщині російська авіабомба влучила біля цивільного авто, в якому їхала сім'я з дитиною
Сьогодні, 27 травня, росіяни обстріляли КАБом цивільну інфраструктуру Охтирського району. Внаслідок атаки поранення дістали троє осіб
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Сумської обласної прокуратури.
За матеріалами слідства, близько 11:20 окупанти скинули керовану авіаційну бомбу на цивільну інфраструктуру Охтирської громади.
"Внаслідок атаки ворога поранено 44-річного чоловіка, його 41-річну дружину та їх 17-річну доньку, які їхали в транспортному засобі", — йдеться в повідомленні.
Слідчі проводять досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів.
Нагадаємо, 26 травня окупанти вдарили касетними боєприпасами по селу на Сумщині. Загинула одна людина, ще двоє — поранені.
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