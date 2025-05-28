Россияне атаковали предприятие в Кировоградской области: ранены 3 гражданских
В среду, 28 мая, российская армия нанесла удар по Кировоградщине. Из-за обстрелов пострадали мирные жители
Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает RegioNews.
"В Светловодске атаковано одно из промышленных предприятий. Пожар уже локализован. По состоянию на данный момент известно о трех травмированных", — говорится в сообщении.
Из-за вражеского удара повреждены 76 частных и один девятиэтажный жилой дом. Последствия атаки РФ уточняются.
Напомним, 28 мая российские войска нанесли удар беспилотниками по Харьковщине, в результате чего пострадали мирные жители.
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