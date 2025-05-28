Россияне атаковали предприятие в Кировоградской области: ранены 3 гражданских

иллюстративное фото: ГСЧС Украины

В среду, 28 мая, российская армия нанесла удар по Кировоградщине. Из-за обстрелов пострадали мирные жители

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает RegioNews.

"В Светловодске атаковано одно из промышленных предприятий. Пожар уже локализован. По состоянию на данный момент известно о трех травмированных", — говорится в сообщении.

Из-за вражеского удара повреждены 76 частных и один девятиэтажный жилой дом. Последствия атаки РФ уточняются.

Напомним, 28 мая российские войска нанесли удар беспилотниками по Харьковщине, в результате чего пострадали мирные жители.