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28 мая 2025, 07:00

Россияне атаковали предприятие в Кировоградской области: ранены 3 гражданских

28 мая 2025, 07:00
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иллюстративное фото: ГСЧС Украины
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В среду, 28 мая, российская армия нанесла удар по Кировоградщине. Из-за обстрелов пострадали мирные жители

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает RegioNews.

"В Светловодске атаковано одно из промышленных предприятий. Пожар уже локализован. По состоянию на данный момент известно о трех травмированных", — говорится в сообщении.

Из-за вражеского удара повреждены 76 частных и один девятиэтажный жилой дом. Последствия атаки РФ уточняются.

Напомним, 28 мая российские войска нанесли удар беспилотниками по Харьковщине, в результате чего пострадали мирные жители.

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