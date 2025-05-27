Війська РФ обстріляли Дніпропетровщину: є поранені, пошкоджені підприємства

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Протягом поточної доби російські війська атакували Нікопольщину на Дніпропетровщині безпілотниками й артилерією. Також загарбники завдали ударів по Синельниківщині та Криворіжжі. Постраждали мирні жителі

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Росіяни били по Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Покровській та Червоногригорівській громадах. Загалом загарбники завдали близько 30 ударів. Через обстріли пошкоджені комунальне і харчове підприємства, інфраструктура, приватний будинок та лінії електропередач.

"Постраждали дві жінки — 51 та 64 років. Лікуватимуться амбулаторно", — йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, по Грушівській громаді Криворізького району агресор влучив FPV-дроном. Там понівечений легковик.

Крім того, безпілотником окупанти вдарили по Межівській громаді Синельниківського району. На місці влучання сталася пожежа. Знищені будинок, дві господарські споруди й авто. На щастя, минулося без жертв.

Нагадаємо, на Сумщині російська авіабомба влучила біля цивільного авто, в якому їхала сім'я з дитиною. Поранення дістали 44-річний чоловік, його 41-річна дружина та їхня 17-річна донька.