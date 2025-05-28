Російські дрони атакували Харківщину: серед поранених – 4-річна дівчинка

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Сьогодні, 28 травня, російські війська завдали удару безпілотниками по Харківщині, у результаті чого постраждали мирні мешканці

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, у селі Васищеве під час обстрілу поранення отримали 51-річний, 43-річний і 59-річний чоловіки. Також постраждала 4-річна дівчинка, у якої діагностували гостру реакцію на стрес.

Окрім того, в селі Есхар поранення отримали 63-річний та 80-річний чоловіки, а також 63-річна і 71-річна жінки.

Пораненим надається вся необхідна медична допомога.

Нагадаємо, цього тижня військові РФ атакували Харків новими дронами. Уперше за весь час повномасштабного вторгнення противник застосував FPV-дрон із бойовою частиною на базі ручного протитанкового гранатомета