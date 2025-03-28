Мешканців Кіровоградщини попередили про потужні вибухи
Сьогодні фахівці проводитимуть вибухові роботи на Гурівському гранітному кар'єрі, що розташований в селі Гурівка Кропивницького району. Місцеві жителі можуть почути потужні вибухи
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає RegioNews.
Він закликав мешканців Кропивницького району зберігати спокій.
"Сьогодні, з 12.00 до 16.00, на Гурівському кар’єрі заплановані вибухові роботи", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Вишгородському районі Київської області місцеві мешканці знайшли у лісі бойову частину російського дрона "Герань-2", яка не вибухнула.
На Сумщині знищили 50-кілограмову бойову частину ворожого дронаВсі новини »
27 березня 2025, 06:51На Кіровоградщині працівниця суду незаконно нарахувала підлеглим понад 150 000 гривень доплат
26 березня 2025, 11:17В Івано-Франківській ОВА прокоментували повідомлення про вибухи у горах
24 березня 2025, 20:05
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
26 березня 2025
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
В Україні налічується понад три мільйони людей з інвалідністю. У зв'язку з військовими діями ця цифра продовжує зростати. Водночас людина з обмеженими фізичними можливостями має вкрай низьку підтримку...
24 березня 2025
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Збірна України знову поступилася у ключовому матчі. Причому не просто поступилася, а відверто зганьбилася. Та найгірше у цій історії, що висновків ніхто робити не стане. А це з великою долею імовірнос...
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
У системі "Укрзалізниці" стався новий збій: що відомо
28 березня 2025, 13:15У ДТП на Рівненщині зіткнулися авто і мотоцикл: травмувалися неповнолітні
28 березня 2025, 12:52Масований обстріл Кропивницького: помер чоловік, який отримав 90% опіків
28 березня 2025, 12:31Повний провал мрій: Путін зірвав процес і вийшов із переговорів
28 березня 2025, 12:30Росіяни атакували Куп'янськ: постраждали цивільні
28 березня 2025, 12:10На Дніпропетровщині виявили труп: ЗМІ повідомляють, що це місцевий політик
28 березня 2025, 11:54НБУ вводить нові правила переказів із картки на картку: що зміниться
28 березня 2025, 11:28За добу ЗСУ ліквідували 1860 окупантів, знищили десятки танків, ББМ та артсистем росіян
28 березня 2025, 11:15Наводили російські удари на Донеччину: СБУ затримала двох агентів РФ
28 березня 2025, 10:53
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
Всі блоги »