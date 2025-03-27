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Збитий силами оборони ударний безпілотник росіян впав неподалік села на Лебединщині. Його бойова частина не здетонувала

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Оглянувши уламки безпілотника, вибухотехніки здійснили розмінування його 50-кілограмової уламково-фугасно-запалювальної бойової частини. Після цього її вивезли подалі від села і знищили шляхом підриву.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині посеред поля знайшли російський дрон "Герань-2", який не здетонував.