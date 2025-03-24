В Івано-Франківській ОВА прокоментували повідомлення про вибухи у горах
Інформація про вибухи, які нібито прогриміли на Прикарпатті, вдень 24 березня, не відповідає дійсності
Як передає RegioNews, про це повідомила керівниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації (ОВА) Світлана Онищук.
"Інформація про серію вибухів на Прикарпатті не відповідає дійсності!", — написала вона у Телеграмі.
Очільниця регіону зазначила, що в регіоні "все спокійно" і закликала "берегти себе і своїх рідних".
Нагадаємо, на Прикарпатті туристи опинилися в пастці, піднімаючись на Говерлу.
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