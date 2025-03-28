Жителей Кировоградщины предупредили о мощных взрывах
Сегодня специалисты будут проводить взрывные работы на Гуровском гранитном карьере, расположенном в селе Гуровка Кропивницкого района. Местные жители могут услышать мощные взрывы
Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает RegioNews.
Он призвал жителей Кропивницкого района сохранять спокойствие.
"Сегодня, с 12:00 до 16:00, на Гуровском карьере запланированы взрывные работы", — говорится в сообщении.
Напомним, в Вышгородском районе Киевской области местные жители нашли в лесу неразорвавшуюся боевую часть российского дрона "Герань-2".
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