У ставку на Кіровоградщині виявили тіло людини
Трагічна подія сталася вдень 6 березня у селі Богданівка Новоукраїнського району. Тіло мешканця Тишківської громади виявили у місцевому ставку
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Кіровоградській області, передає RegioNews.
Близько 14:45 місцеві мешканці повідомили рятувальникам про потопельника у водоймі. Бійці ДСНС вилучили з водойми тіло чоловіка 1964 року народження.
"Причину та обставини загибелі громадянина встановлюють фахівці", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, днями на Рівненщині трактор провалився під кригу. Водій загинув.
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