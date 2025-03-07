У Запоріжжі рибалка провалився під кригу
Інцидент стався вдень 6 березня в затоці річки Дніпро у Запоріжжі. Потерпілого врятували
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Запорізькій області.
Небайдужі громадяни, використовуючи човен, дісталися до чоловіка та витягли пенсіонера з води.
"Рятувальники, які прибули на місце події, за допомогою мотузки витягли човен з чоловіками на берег та передали потерпілого медикам", — йдеться в повідомленні.
69-річного врятованого госпіталізували до лікарні.
Нагадаємо, на кар'єрі в селі Рудня-Повчанська, що на Житомирщині, чоловік ледь не втопився, провалившись під кригу.
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