У Запоріжжі рибалка провалився під кригу

фото: ДСНС України у Запорізькій області

Інцидент стався вдень 6 березня в затоці річки Дніпро у Запоріжжі. Потерпілого врятували

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Запорізькій області.

Небайдужі громадяни, використовуючи човен, дісталися до чоловіка та витягли пенсіонера з води.

"Рятувальники, які прибули на місце події, за допомогою мотузки витягли човен з чоловіками на берег та передали потерпілого медикам", — йдеться в повідомленні.

69-річного врятованого госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, на кар'єрі в селі Рудня-Повчанська, що на Житомирщині, чоловік ледь не втопився, провалившись під кригу.