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06 березня 2025, 18:00

На Житомирщині врятували двох людей, які провалилися під лід

06 березня 2025, 18:00
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фото: ДСНС України у Житомирській області
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Вчора житомирські надзвичайники врятували двох осіб, які провалилися під кригу

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Житомирській області, передає RegioNews.

Один із інцидентів стався у Бердичеві на місцевій річці Гнилопʼять. Там чоловік провалився під кригу та знаходився на відстані 30 метрів від берега.

"Діставшись до постраждалого, бійці ДСНС кинули йому мотузку з рятувальним колом та витягли з водойми. Врятованого передали медикам.", — йдеться в повідомленні.

Ще одного чоловіка, який також провалився під лід, надзвичайники врятували зі ставка в селищі Хорошів Житомирського району. Медики госпіталізували потерпілого до лікарні.

Нагадаємо, на кар'єрі в селі Рудня-Повчанська, що на Житомирщині, чоловік ледь не втопився, провалившись під кригу.

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