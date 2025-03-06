На Житомирщині врятували двох людей, які провалилися під лід

фото: ДСНС України у Житомирській області

Вчора житомирські надзвичайники врятували двох осіб, які провалилися під кригу

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Житомирській області, передає RegioNews.

Один із інцидентів стався у Бердичеві на місцевій річці Гнилопʼять. Там чоловік провалився під кригу та знаходився на відстані 30 метрів від берега.

"Діставшись до постраждалого, бійці ДСНС кинули йому мотузку з рятувальним колом та витягли з водойми. Врятованого передали медикам.", — йдеться в повідомленні.

Ще одного чоловіка, який також провалився під лід, надзвичайники врятували зі ставка в селищі Хорошів Житомирського району. Медики госпіталізували потерпілого до лікарні.

Нагадаємо, на кар'єрі в селі Рудня-Повчанська, що на Житомирщині, чоловік ледь не втопився, провалившись під кригу.