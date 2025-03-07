В пруду на Кировоградщине обнаружили тело человека
Трагическое событие случилось днем 6 марта в селе Богдановка Новоукраинского района. Тело жителя Тишковской общины обнаружили в местном пруду
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Кировоградской области, передает RegioNews.
Около 14:45 местные жители сообщили спасателям об утопленнике в водоеме. Бойцы ГСЧС изъяли из водоема тело мужчины 1964 года рождения.
"Причину и обстоятельства гибели гражданина устанавливают специалисты", - говорится в сообщении.
Напомним, на днях в Ровенской области трактор провалился под лед. Водитель погиб.
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