Інститут нацпам'яті пропонує змінити символіку міста Кропивницький

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Про це йдеться у висновку експертів УІНП, передає RegioNews.

Зокрема, як вказується у документі, літерний вензель "СЄ", присутній на прапорі та гербі міста, асоціюється з російською імператрицею Єлизаветою Петрівною. Цей символ був затверджений за наказом царської влади у 1845 році, коли місто мало назву Єлисаветград.

У комісії також звертають увагу, що на сучасному гербі та прапорі Кропивницького зображено земляні укріплення фортеці святої Єлизавети, закладеної у 1754 році як російський військовий форпост. Ця фортеця стала відправною точкою для ліквідації Запорозької Січі у 1775 році.

Тож відповідно до закону про деколонізацію, такі елементи символіки підпадають під заборону.

Комісіє рекомендує міськраді звернутися до Українського геральдичного товариства для розробки нових символів міста.

Варто зазначити, що 20 грудня 2024 року по 20 січня 2025 року у Кропивницькому проводили громадське опитування щодо зміни символіки на гербі та прапорі міста. Участь у ньому взяли 178 жителів міста, з яких 102 висловилися за зміну символіки.

Нагадаємо, раніше у Києві демонтували пам'ятник російському фізіологу, лауреату Нобелівської премії Івану Павлову. Він був розташований у Печерському районі, біля Олександрівської клінічної лікарні.

Також у Києві у парку Слави демонтували погруддя радянських військових та державних діячів.