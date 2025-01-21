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Поліція Київщини розшукала та повідомила про підозру чоловікові, який у Білій Церкві в присутності людей зірвав Державний Прапор та кинув його на землю. Чоловікові тепер загрожує до трьох років в'язниці

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Київської області.

"Фігурант демонстративно, в присутності перехожих, зламав кріплення та кинув прапор України на землю", - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначають, що правоохоронцям стало відомо про факт наруги над прапором із відео, яке з'явилося у одному з Telegram-каналів. Інцидент стався біля однієї з релігійних споруд в місті Біла Церква.

Правоохоронці встановили особу порушника - це 58-річний місцевий мешканець.

Також у поліції з'ясували, що подія трапилась 13 січня. Чоловікові повідомили про підозру за статтею Кримінального Кодексу про наругу над державними символами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за фактом наруги над державним прапором у Білій Церкві на Київщині розпочато досудове розслідування.