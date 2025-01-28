У Києві демонтували пам’ятник російському вченому Івану Павлову

фото: dtc.kyivcity.gov.ua

У Києві демонтували пам'ятник російському фізіологe, лауреату Нобелівської премії Івану Павлову. Він був розташований у Печерському районі, біля Олександрівської клінічної лікарні

Про це повідомляє Департамент територіального контролю Києва, інформує RegioNews.

"Попри його внесок у науку, його постать пов’язана з імперським наративом. Історично школа Івана Павлова проводила жорстокі експерименти не лише на тваринах, але й на людях. Зокрема, для цих експериментів використовували безпритульних дітей віком від 6 до 15 років", – йдеться у повідомленні.

Тепер пам'ятник передадуть до Державного музею авіації України імені О.К. Антонова, де зберігаються інші демонтовані об'єкти.

Нагадаємо, у грудні у Києві у парку Слави демонтували погруддя радянських військових та державних діячів.